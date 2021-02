Zapomniana żona Krawczyka. Do dziś gwiazdor nie może darować sobie jednej rzeczy

Krzysztof Krawczyk zaczął karierę w Trubadurach. W listopadzie 1969 r. do zespołu dołączyła Halina Żytkowiak, która przedtem śpiewała w grupach Tarpany i Amazonki. Razem z Trubadurami koncertowała, nagrywała płyty i zdobyła nagrody w Opolu i Kołobrzegu. "Nie wiedziałem, kiedy zaczynaliśmy współpracę, że do zespołu dołączyła moja przyszła żona" – wspominał w książce "Życie jak wino" Krawczyk.

Podczas trasy po USA Żytkowiak zasugerowała mężowi, aby opuścił szeregi Trubadurów i rozpoczął karierę solową. Nic dziwnego, że już w wkrótce porównywano ją do Yoko Ono, która doprowadziła do rozpadu The Beatles.