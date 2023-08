Zniknęła z dnia na dzień. Teraz Liszowska wraca w nowym wcieleniu

Od dłuższego czasu kariera Joanny Liszowskiej stoi w miejscu. W 2019 r. zagrała w filmie "Całe szczęście", w 2020 r. w "Swingersach", a w 2023 r. w "Pokusie" - i to by było na tyle, jeśli chodzi o ostatnie występy. Gdy dziewięć lat temu straciła prawo jazdy, zrezygnowała z życia towarzyskiego i przylatywała ze Szwecji, gdzie mieszkała na stałe, do Polski tylko na plan zdjęciowy serialu "Przyjaciółki" (w którym występuje do dziś).