Mocno wycięte body i rajstopy. Fanom opadły szczęki

Choć nie wygrała 11. edycji "Tańca z Gwiazdami", Julia Wieniawa i tak co chwilę odnosi kolejne sukcesy. 21-letnia celebrytka niedawno zakończyła pracę na planie animowanych "Chłopów", za którymi stoją nominowani do Oscara twórcy. W dodatku uruchomiła własną firmę kosmetyczną. Jej produkty do makijażu wzbudziły spore zainteresowanie, również ze względu na liczne wady.