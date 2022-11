Zapytano Brodkę o dzieci. Trudno o bardziej stanowczą odpowiedź

Warto wspomnieć, że w pewnym sensie słowa Brodki przypominają ostatnie wyznanie Marii Peszek. Artystka wyznała ostatnio, że często słyszy od kobiet pytanie, kiedy będzie miała dzieci. - To jest okrutne, bo to osobista sprawa każdej kobiety. A pomyślmy o tym, ile nieświadomych rodziców wpędziło swoje dzieci w kompleksy, traumy. Pili, bili, zaniedbywali je emocjonalnie tak, że muszą się leczyć do końca życia. Urodzić to nie sztuka. Tylko mądrze, w harmonii z innymi ludźmi i szacunkiem do drugich i siebie je wychować - mówiła Peszek.