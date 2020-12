Zarabia 11 tysięcy funtów dziennie. Nie żyje od czterech lat

George Michael zmarł z powodu komplikacji serca i wątroby 25 grudnia 2016 r. Tamten rok był szczególnie feralny, bo w kwietniu świat pożegnał także Prince’a, drugą wielką ikonę muzyki pop lat 80., Leonarda Cohena i Davida Bowiego. Choć były to bardzo smutne wydarzenia, to jednak śmierć muzyków często oznacza jedną istotną rzecz dla osób, które są spadkobiercami ich majątków – wzmożone zainteresowanie ich twórczością, co przekłada się na korzyści finansowe.