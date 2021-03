Zaskakująca metamorfoza Lamparskiej. Komentujący nie kryją zdziwienia

Magdalena Lamparska jest aktorka, którą widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak "Listy do M. 2", "Ojciec Mateusz", "W rytmie serca" czy "365 dni".33-latka to ciekawy przypadek gwiazdy – nie tak znowu często pojawia się na czerwonym dywanie. Rzadko można ją też zobaczyć na okładkach magazynów plotkarskich. Choć stara się strzec swojego życia prywatnego, to jednak nie stroni od mediów społecznościowych. Jest dość aktywna na Instagramie – chwali się m.in. zdjęciami, na których pozuje z mężem.