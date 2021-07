Zaskakujący krok Maryli Rodowicz. Zażądała ogromnych alimentów od męża

Maryla Rodowicz od czterech lat próbuje rozwieść się z Andrzejem Dużyńskim. Trwa to tak długo z racji tego, że kwestią sporną cały czas pozostaje podział majątku. Para już kilka razy była bliska zawarcia porozumienia, jednak ostatecznie nic z tego nie wychodziło. Problemem było ich ciągłe zmienianie zdania i wycofywanie się z ustaleń. Wyglądało na to, że żadne z nich nie odpuści, byleby osiągnąć swój cel. Co gorsza, z powodu pandemii koronawirusa Rodowicz i Dużyński musieli dłużej czekać na wyznaczanie kolejnych rozpraw w sądzie.