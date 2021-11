Zaskoczenia brak! Weronika Rosati wciąż zachwyca

Weronika Rosati od dawna już dzieli swoje życie pomiędzy Polskę i Stany Zjednoczone. Taki układ pasuje do jej marzeń o międzynarodowej karierze. Może pracować zarówno w kraju, jak i w USA. Daje to sporo możliwości i nie zamyka jej żadnej drogi. To rozwiązanie z całą pewnością ma też swoje minusy, ale wydaje się, że plusów jest zdecydowanie więcej.