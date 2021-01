Wiadomo, gdzie uciekła ze stolicy. Przyciągnęły ją nie tylko widoki

Polskie gwiazdy z koronawirusem. Lista jest coraz dłuższa

Jak czytamy w katolickim magazynie, Kinga Rusin ponownie zbliżyła się z ojcem, gdy była na studiach. Dopiero wtedy potrafiła spojrzeć na niego nie tylko z żalem, ale i docenić jego pozytywne strony. Nie wierzył, że są rzeczy niemożliwe - wspomina go na łamach tygodnika. Niestety, w 2006 roku Piotr Rusin zmarł, a jego śmierć zbiegła się w czasie z innym bolesnym dla Kingi Rusin wydarzeniem - rozpadem małżeństwa z Tomaszem Lisem. Była gwiazda TVN, która dziś skupia się na prowadzeniu swojej firmy kosmetycznej, podkreśla jednak, że to ojciec zaszczepił w niej ciekawość świata i wiarę, że chcieć to móc. Pomysł, by osiedlić się w regionie bliskim sercu ojca, z którym często tu przyjeżdżała, to niewątpliwie powrót do rodzinnych korzeni. A te sięgają przedwojennych czasów.