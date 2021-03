Zawadzka szaleje na plaży. Znowu wyeksponowała biust

Marcelina Zawadzka po raz pierwszy dała się poznać Polakom w 2011 r., gdy została Miss Polonia. Jak to często bywa w przypadku uczestniczek konkursów piękności (przykładem jest chociażby Izabella Krzan), Zawadzka dość szybko trafiła do telewizji. Pracowała m.in. dla TVN Turbo, by w 2015 r. związać się z TVP, gdzie współprowadziła "Pytanie na śniadanie". Jednak rok temu zniknęła z szeregów pracowników Telewizji Polskiej z powodu oskarżeń o oszustwa podatkowe.