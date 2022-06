Zbigniew Wodecki i Olga Bończyk. Przyjaźń czy kochanie?

Bardzo bolały ją ataki ze strony anonimowych osób, które na podstawie plotek odsądzały ją od czci i wiary. Niektórzy zarzucali jej, że próbowała zrobić karierę muzyczną na plecach Wodeckiego. Olga uznała, że jedyne, co może zrobić, to przeczekać ten huragan i robić swoje. Pokazała, że ma pomysł na siebie i świeci własnym światłem. - Niezależnie od tego, czy ktoś chciałby zobaczyć mój upadek, to tego upadku nie zobaczy - podsumowała kategorycznie tamten etap swojego życia.