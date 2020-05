O ich romansie plotkowali wszyscy. Nigdy się nie rozwiódł

Zbigniew Wodecki zawsze cieszył się szacunkiem i sympatią znajomych. Wiele kobiet go uwielbiało, ale on do licznych przypisywanych mu romansów się nie przyznawał. Do śmierci żonaty był z Krystyną którą poznał w wieku 18 lat. Zobaczył ją podczas swojego występu w Piwnicy pod Baranami. Trzy lata później po raz pierwszy zostali rodzicami, po dwóch latach pojawiło się drugie dziecko, a po kolejnych dwóch trzecie. Wodecki nigdy nie ukrywał, że jego zdaniem najlepszym przepisem na udane małżeństwo są częste wyjazdy i nieobecności.