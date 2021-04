Zbigniew Zamachowski przyłapany za kierownicą. Ma auto za kilka tysięcy złotych

Zbigniew Zamachowski to od lat jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Prywatnie ojciec czwórki dorosłych już dzieci (21-27 lat) po trzech nieudanych małżeństwach. Niedawno prasę obiegła wieść, że jego niespełna 7-letnie małżeństwo z Moniką Zamachowską chyli się ku upadkowi. Dowodem na to były zdjęcia spod mieszkania, z którego wynosił kilka rzeczy i pakował do samochodu z pomocą syna.