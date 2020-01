Zbliżają się kluczowe dla Polski wybory: Sylwester z Dwójką czy Polsatem?

Sylwester z Dwójką czy z Polsatem? – oto jest pytanie na miarę naszych czasów. We wtorkowy wieczór trzeba będzie dokonać dramatycznego wyboru rozrywającego rodzinne więzy, dzielącego krewnych, przyjaciółki i dobrych znajomych na dwa zwaśnione obozy.

Powiem tyle: około godziny 1 w nocy to pytanie co roku przestaje mieć znaczenie. Pamiętam kuzyna, który w sylwestra dramatycznie przełączał się między stacjami, jednocześnie przełączając się między butelkami. Szukał tego, co najlepsze na dwóch kanałach (i w barku). Rzucał się dramatycznie między DJ Bobo a Zenonem Martyniukiem, między Piersiami a Milano. Aż w końcu tak się ululał, że zasnął głęboko. Nie przeszkadzało mu w ogóle, że w pozycji siedzącej. Było mu dokładnie wszystko jedno, gdzie jest i co leci w tle. Ze snu nie mógł go wybudzić największy nawet przebój Bayer Full.