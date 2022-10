Zborowska o randkach z mężem. Tak zmieniły się po przyjściu na świat małej Nadziejki

A jak teraz wyglądają ich romantyczne chwile tylko we dwoje? - Chodzimy sobie na kolacje, a jak da radę, to po kolacji już nie wracamy do domu, tylko nocujemy w jakimś hotelu i wracamy po śniadaniu następnego dnia. W ten sposób pielęgnujemy ten ogień w relacji - dodała Zofia Zborowska, która wciąż stara się być również aktywna zawodowo. W tym samym wywiadzie zdradziła, że właśnie przygotowuje się do premiery kolejnego spektaklu w jednym z warszawskich teatrów.