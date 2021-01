Jej dłonie wszystko zdradziły. Kate nie potrafiła ukryć zdenerwowania

Kate Middleton i książę William na kilka miesięcy zawiesili swoje królewskie obowiązki. Od pewnego czasu jednak, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego i zachowując wszelkie środki ostrożności, wracają do spotkań z poddanymi . W ich grafiku znajdują się przede wszystkim wizyty w szpitalach i rozmowy z pracownikami służby zdrowia. Od czasu do czasu małżonkowie nagrywają też wideo z ważnym przekazem, które później zostają opublikowane na ich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Na najnowszym filmiku Kate i William po raz kolejny podziękowali wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią koronawirusa. Wspomnieli też o tzw. Nocy Burnsa - szkockim święcie obchodzonym na cześć Roberta Burnsa, narodowego wieszcza Szkotów. Jak to jednak często bywa, spora część internautów zwróciła uwagę nie tyle na to, co mówi Kate, ale na to, jak wygląda.