Zdjął kapelusz i posypały się komentarze. Internautom coś nie pasuje

Podczas zaprzysiężenia Joe Bidena i Kamali Harris hymn odśpiewała Lady Gaga, Jennifer Lopez śpiewała "This Land is Your Land", poetka Amanda Gorman deklamowała płomienny wiersz o demokracji i jedności, natomiast Garth Brooks - wokalista i autor piosenek country - zaśpiewał "Amazing Grace". Jeszcze kilka dni przed zaprzysiężeniem o występie Brooksa dużo mówiło się w mediach. Dlaczego? Artysta opowiada się za Republikanami, to znaczy formalnie politycznymi przeciwnikami prezydenta wywodzącego się z Demokratów.