Zdradzono, jaka jest w domu. Niejedna osoba będzie zaskoczona

Zapewne niejedna osoba zainteresowana rodziną królewską przynajmniej raz próbowała wyobrazić sobie, jaka może być Kate Middleton, gdy znajduje się poza centrum uwagi . Odpowiedź okazuje się zaskakująca – jest niesamowicie wyluzowana. Skąd to wiemy? "People" dotarł do osoby, która jest dobrze obeznana w życiu księżnej za zamkniętymi drzwiami.

Informator określił Kate jako typową, "zajętą ​​mamę". Podaje, że żona księcia Williama zarządza "zwyczajnym domem rodzinnym, w którym dzieci biegają i przewracają różne rzeczy. Nie odnajdziemy tam żadnego puszenia się". Gdy widzi się ją z dziećmi z dala od blasków fleszy, to ma rzucać się w oczy fakt, że jest bardzo pewną siebie mamą. "To żadne popychadło. Potrafi udzielić swoim pociechom nagany, gdy sprawiają kłopoty" – zdradziło źródło.

Jeśli chodzi o osobisty styl Kate w domu, to stawia na prostotę i wspomniane wyżej wyluzowanie: "Zawsze ma włosy związane w kucyk. Zakłada na siebie strój sportowy lub sukienkę i sneakersy, nosi bardzo mało makijażu. To życie pracującej mamy z trójką małych dzieci - po prostu inny rodzaj codziennej pracy niż większość" – wyznała osoba z otoczenia Kate.

Źródło dodaje również, że Kate dba o to, by jej dzieci były rozsądne i przyziemnie. Księżna i jej mąż mają być w zasadzie jak każda inna para. Pewien miejscowy, który podsłuchał ich rozmowę w pubie, powiedział "People": "Rozmawiali o życiu domowym i dzieciach - tak jak robią to inni rodzice na wieczornym wyjściu. Zdziwiło mnie to, jak normalna jest to para". Cóż, ta para pewnego dnia zostanie królem i królową Wielkiej Brytanii.