Żebrowska pokazała, jak robi makijaż. Nie takich reakcji się spodziewała

Aleksandra Żebrowska wielokrotnie udowadniała, że ma do siebie dystans. W zabawnym nagraniu opublikowanym na Insta Stories pokazała, jak wygląda na home office i co robi, gdy znienacka dowiaduje się, że za chwilę będzie musiała pokazać się przed kamerką. Jak zdradziła, w takiej sytuacji ratują ją bestsellery popularnej marki makijażowej. I choć jak przyznała, nie jest specjalistką od make-up’u, a czasami "po umalowaniu się wygląda jeszcze gorzej niż przed", promowane przez nią produkty to "gotowy przepis na naturalny makijaż, który naprawdę ciężko zepsuć".