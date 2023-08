"Żenada". Kulisy odwołania Fest Festivalu. Mówią o fikcyjnych dokumentach z Photoshopu

Rachunki z Photopshopa

Wingert to tylko jedna z wielu osób, które miały podobne kłopoty w związku z Festem. Po wysłuchaniu kilku podobnych historii, udało nam się dotrzeć do kogoś, kto rzucił bardzo jasne światło na to, skąd brały się te problemy. To osoba, która pracowała w firmie Follow The Step, ale po jakimś czasie zrezygnowała z tego zajęcia. Zapytaliśmy, czy opowie nam o sytuacji pod nazwiskiem, odpowiedź była bardzo znamienna: "połowa z tego, co można powiedzieć, to kryminał, więc pod nazwiskiem mogę co najwyżej zeznawać w sądzie".