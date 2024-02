Zendaya cała w złocie. Aktorka odsłoniła brzuch. Przesada?

Na wieczorne wydarzenie Zendaya postanowiła założyć dwuczęściowy zestaw od Louis Vuitton. Składał się on z krótkiej żakardowej "bluzy" z kapturem i bez rękawów oraz długiej plisowanej spódnicy. Całość była pokryta wyhaftowanymi różami i przeważała w niej złota nitka, nadająca stylizacji eleganckiego sznytu. Ta stylizacja była równie efektowna, co ta prezentowana w ciągu dnia, co tylko potwierdza, że Zendaya jest prawdziwą ikoną stylu.