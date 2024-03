Zendaya zaskoczyła stylizacją. Na galę przyszła w dżinsach, ale spójrzcie tylko na te dodatki

Zendaya niewątpliwie jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek świata. 27-latka ma już na koncie wiele ról w kasowych produkcjach, które zapewniły jej uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Obecnie gwiazda jest w trakcie promowania drugiej części "Diuny", w której gra jedną z głównych ról, obok Timotheego Chalameta. Dzieło Denisa Villenueve zbiera świetne recenzje i jest szeroko komentowane na całym świecie. Film wzbudzał zainteresowanie jeszcze zanim oficjalnie zadebiutował na ekranach - już same premiery produkcji były bowiem niemałym widowiskiem. Gwiazdy "Diuny" co rusz zachwycały bowiem wymyślnymi stylizacjami, a Zendaya wyraźnie dołożyła wszelkich starań, by oczy wszystkich skierowane były tylko na nią.