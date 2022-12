Zenek Martyniuk mówi o najgorszej rzeczy, która wydarzyła się w tym roku. Oboje z żoną są wstrząśnięci

To był nie najgorszy rok dla Zenka Martyniuka. Danielowi, jego synowi, udało się przez 12 miesięcy nie skompromitować rodziców kolejnym wybrykiem. Nawet jeśli wciąż zachowuje się jak rozkapryszony nastolatek, któremu ktoś zabrał komputer, to robi to z dala od social mediów. Lider zespołu Akcent moze skupiać się na sukcesach zawodowych, wszak wciąż jest numerem jeden dla mało wymagających słuchaczy.