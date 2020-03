Zenek Martyniuk nie zaprosi mamy na święta. Chroni ją przed koronawirusem

Jednak samo mycie rąk to już za mało w walce z epidemią. Według najnowszych zaleceń rządu należy ograniczyć wychodzenie z domu tylko do niezbędnych zakupów spożywczych, wizyt lekarskich lub obowiązku pracy. W miejscach publicznych liczbę dopuszczalnych skupisk ludzi zmniejszono z 50 osób do 2.