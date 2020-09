Zenek Martyniuk płaci alimenty za syna. "Od kogo oni alimentów chcą? Od Zenka!"

Sąd w Białymstoku potwierdził to, o czym już dawno rozpisywały się tabloidy i kolorowa prasa - rozpad małżeństwa Daniela Martyniuka i jego o 10 lat młodszej żony. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, ze wskazaniem, że to Daniel jest odpowiedzialny za kres małżeńskiego pożycia. W związku z tym musi co miesiąc łożyć nie tylko na półtoraroczną córeczkę, Laurę (1,200 zł.), ale i byłą żonę Ewelinę (2 tys. zł.). Młody Martyniuk chwilę po ogłoszeniu wyroku skomentował go dla reporterów "Faktu", mówiąc, że "nie czuje się przegrany, bo to nie są duże pieniądze". Biorąc jednak pod uwagę fakt, że 31-letni syn gwiazdy disco-polo jest bezrobotny, nawet tak "mała" kwota może być problemem. Na szczęście Daniel może liczyć na swoich rodziców.