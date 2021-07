Martyniuk kocha luksus. Zakupy robi w Brukseli

Zenon Martyniuk to nie tylko król disco polo, ale również cesarz mody. Choć na swoich występach mógłby paradować w przaśnych i kiczowatych strojach (wszak scena zniesie wszystko), on zawsze pojawia się w eleganckim garniturze i wykrochmalonej koszuli. Powód? Tak jak jego ukochana żona Danusia muzyk uwielbia modę i kreacje od najlepszych projektantów. - Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Louis Vuitton, Coco Chanel, Prada, Burberry. Uważam, że one najlepiej leżą na kobiecie. Moje ulubione buty robi Christian Louboutin. Ubolewam, że polskie butiki są słabo wyposażone w te marki. Byłam raz w Vitkacu w Warszawie, ale się rozczarowałam asortymentem. Daleko mu do światowego - mówiła małżonka gwiazdora w "Fakcie".