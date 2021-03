Żenujący popis Violi Kołakowskiej. Uderzyła w Andrzeja Piasecznego

Kołakowska, czego nie kryje, od początku jest sceptycznie nastawiona do pandemii. I choć stan ten utrzymuje się ponad rok, a obecnie mierzymy się z kolejną, wzmożoną falą zachorowań, aktorka wciąż pozostaje w gronie koronasceptyków. Była modelka powtarza szkodliwe pseudoteorie lub twierdzi, że pandemia jest wymysłem koncernów farmaceutycznych, a chorzy to aktorzy i amatorzy mający udawać chorobę.

Polskie gwiazdy z koronawirusem. Lista jest coraz dłuższa

"Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się posuną? Co za to dostałeś?" - pisała w kpiącym tonie na Instagramie. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.