Maanam wraca na scenę. Nie wszyscy są zachwyceni nową wokalistką

"Twoja twarz brzmi znajomo"- Ewelina Lisowska jako Kora

"Naszą wokalistką w exMaanam ponownie została jedyna, prawdziwa, niepowtarzalna - Karolina Leszko, z którą już wcześniej współdziałaliśmy przez prawie 6 lat. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że razem najlepiej czujemy rock and roll i naszą współpracę powinniśmy kontynuować. Karolina jest tą wokalistką, którą Marek Jackowski -współtwórca legendarnej grupy Maanam - wybrał do zespołu Złoty Maanam. To wspaniała rekomendacja, sama w sobie" – czytamy.