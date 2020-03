Zeznania policjantów mogą pogrążyć Amber Heard. Dobrze pamiętają zajście sprzed 4 lat

Kłopot w tym, jak twierdzi adwokat "The Sun", że tych zeznań nie ma w dokumentach procesowych. Trafiły one za to do internetu, gdzie opublikował je plotkarski serwis The Blast. Zdaniem prawnika była to zaplanowana akcja ludzi Deppa, którzy w ten sposób chcieli zdyskredytować Amber Heard. I tego najprawdopodobniej chce przed brytyjskim sądem dowieść adwokat "The Sun".