Zgolił brodę. "Prawdziwe ciacho z Pana"

Tomasz Sekielski nie przestaje zadziwiać. Nie dość, że udało mu się schudnąć kilkadziesiąt kilogramów, to teraz wprowadził kolejną zmianę do swojego wyglądu. Pozbył się brody. Jak zareagowali na to internauci?

Share

Tomasz Sekielski przeszedł w ciągu roku prawdziwą metamorfozę. Źródło: fot. AKPA