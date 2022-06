Zła wiadomość dla fanów BTS. Zespół zawiesza karierę

BTS to prawdziwy koreański fenomen. Tamtejsza popkultura od lat fascynuje miliony odbiorców na całym świecie. Ale BTS i tak udała się niemała sztuka. Grupa przywróciła do łask pojęcie boysbandu w dosłownym tego określenia znaczeniu. Bo któż spodziewał się, że zespół kilku zdolnych, tańczących wokalistów będzie podbijać serca fanek na całym świecie i to nie w latach 90., a właśnie teraz?