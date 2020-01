Złote Globy: Brad Pitt skomentował, co łączy go z Jennifer Aniston!

Jennifer Aniston i Brad Pitt spotkali się na Złotych Globach. Oboje walczyli o statuetki.

Brad Pitt i Jennifer Aniston bawili się ostatnio na rozdaniu Złotych Globów. Zagraniczne media od razu zaczęły spekulować, czy byli małżonkowie będą razem pozowali na czerwonym dywanie. Do takiej sytuacji nie doszło, ale jeden z dziennikarzy zapytał aktora, co łączy go z Aniston obecnie.