Złożył życzenia z okazji Mikołajek. "Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom PiS"

Kuba Wojewódzki opublikował nowy post na swoim Facebooku. W ironiczny sposób odniósł się do wyborców PiS w ramach życzeń Mikołajkowych. Pod jego wpisem wypowiedziało się wielu internautów.

Kuba Wojewódzki zdobył popularność jako samozwańczy król TVN-u, na którego antenie prowadzi swój talk show. Gwiazdor często też publikuje w mediach społecznościowych posty, które odbijają się szerokim echem. W jednym z nich zwrócił się do koronasceptyków. Tym razem postanowił się odnieść do wyborców PiS-u i samej partii.

"Z okazji zbliżających się Mikołajek chciałbym wszystkim wyborcom PiS podziękować za ten prezent. Wasi ulubieńcy potwierdzają moją tezę, że naród to najbardziej niebezpieczny i niekompetentny pracodawca. Ale w końcu dużo łatwiej zburzyć budynek niż go postawić..." – napisał Wojewódzki na Facebooku.

W drugiej części swojego wpisu podziękował z kolei za to, że wyborcy partii rządzonej przez Jarosława Kaczyńskiego uczynili słowo "Lewak" dumnym. "No cóż, nawet żarty historii potrafią wymknąć się spod kontroli. Nie potrafię wyjaśnić tego obłędu ale mogę go określić. Nienawiść to jednak bardzo Polski żywioł... Ale są i plusy. To dzięki Wam, słowo Lewak znów brzmi dumnie. Dziękuję i dobranoc Europo" – czytamy.

Jak się można było spodziewać, pod postem Wojewódzkiego pojawiło się sporo komentarzy. Wielu internautów zgodziło się z punktem widzenia celebryty. "Nienawiść to jednak bardzo polski żywioł - kurde, telepatia jakaś? Prawie identyczne słowa dziś z mych ust padły. Przykre to, ale prawdziwe”, "Zawsze brzmiało dumnie, Kuba! Przynajmniej od 5 lat", "Jakie to prawdziwe. Pięknie powiedziane Kuba" – napisali jedni z nich.

Oczywiście nie zabrakło też bardziej krytycznych odpowiedzi. Kilka osób uznało, że słowo "lewak" nigdy nie będzie brzmiało dumnie. "Lewak to od zawsze na zawsze obrzydliwość", "W tych czasach lewak to najgorszy sort śmiecia... jedyne to potrafi krzyczeć, że chce mieć wszystko za darmo i że zmienił płeć na tydzień" – czytamy.

Dziennikarz nie pierwszy raz uderza w PiS

Przypomnijmy, że Kuba Wojewódzki już niejednokrotnie uderzał w PIS. W czerwcu tego roku potępił słowa Przemysława Czarnka, który powiedział, że osoby LGBT "nie są równe ludziom normalnym”. Na FB dziennikarza pojawiła się wymowna galeria zdjęć. Są na nich wielcy artyści – piosenkarze, pisarze czy filmowcy. Wszyscy o "nieprawomyślnej" orientacji seksualnej. Swój post Wojewódzki opatrzył cytatem " Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym" i dopiskiem " Są jakieś pytania?". W ciągu kilkunastu godzin post Wojewódzkiego zdobył 10 tys. reakcji i ponad tysiąc komentarzy.