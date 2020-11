Zmarł Patrick Quinn. Sprawił, że największe gwiazdy oblewały się kubłem zimnej wody

Pamiętacie viralowe wyzwanie związane z kubełkiem lodu? To dzięki niemu nastąpił przełom w diagnostyce ALS! Patrick Quinn był współtwórcą niesamowitej kampanii Ice Bucket Challenge. Zmarł w niedzielę, w wieku 37 lat. Amerykanin Patrick Quinn miał stwardnienie zanikowe boczne. Chorobę zdiagnozowano u niego 7 lat temu. Nawet jego rodzice nie wiedzieli wówczas, co to jest. Rok później, dzięki wyzwaniu, które szerzyło się w mediach społecznościowych, cały świat poznał nawę ALS.