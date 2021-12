Zmarła w mikołajki. Żaden z widzów nie wiedział, przez co przechodziła

6 grudnia wspominamy Lucynę Grobicką, która cieszyła się ogromną popularnością wśród widzów telewizji publicznej. Debiutowała w 1985 r. jako prezenterka pogody. Nie miała pojęcia, jak potoczy się jej telewizyjna kariera. Ba, gdy przyszła na casting, była przekonana, że nie ma żadnych szans, by dostać się do telewizji. Na dwa miejsca było 60 chętnych, dlatego pozytywna odpowiedź była dla niej sporym zaskoczeniem, o czym mówiła w wywiadach lata temu. Grobicka miała w sobie coś, co zaintrygowało Elżbietę Sommer, legendarną pogodynkę TVP.