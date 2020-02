Zmarła Wanda Narkiewicz-Jodko, wokalistka Alibabek

Odeszła Wanda Narkiewicz-Jodko. Wokalistka Alibabek miała guza mózgu, jej rodzina zbierała fundusze na leczenie, rehabilitację i remont starego mieszkania. Niestety, jak poinformował redakcję WP syn artystki, nie udało się rozpocząć leczenia.

W październiku 2019 r. syn namówił artystkę, by poszła do lekarza się zbadać. Zwrócił uwagę, że mama ma bardzo niesymetryczną twarz. Upierała się, że to przez problemy gastrologiczne. Zgłosiła się jednak do szpitala.