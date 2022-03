Zmienili słowa jednej z najbardziej znanych piosenek świata. Tak Scorpions składa hołd Ukrainie

"Wind of Change" to jedna z tych piosenek, którą jesteśmy w stanie zanucić obudzeni w środku nocy. Ballada z 1990 r. to nie tylko najbardziej znany kawałek Scorpions, ale też ścieżka dźwiękowa zmian, jakie zachodziły po rozpadzie ZSRR. Po 32 latach zespół zmienił słowa piosenki. Wszystko w hołdzie dla Ukrainy.