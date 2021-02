Żmuda Trzebiatowska w szkole walczyła z nadwagą. "Mdlałam z wycieńczenia"

Kilka dni temu minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek zapowiedział, że rząd zamierza wprowadzić pozalekcyjne zajęcia SKS (Szkolne Kluby Sportowe) dla dzieci i młodzieży. Dodał przy tym, że będą one skierowane przede wszystkim do dziewcząt, bo "tu jest większy problem".

Ida Nowakowska jest gwiazdą TVP. Pamiętacie jej początki w show-biznesie?

"Wiecie, że w szkole podstawowej byłam najgrubsza w klasie? Mimo, że miałam rozszerzony wf, codziennie treningi, to i tak byłam większa niż moje koleżanki" – wyznała aktorka.

Żmuda Trzebiatowska opisała przykrą sytuację z czasów licealnych, kiedy jeden kolega ("Dziś mogę to śmiało powiedzieć - nie grzeszący inteligencją, ani nie powalający urodą") w niewybredny sposób skomentował jej tuszę.

"Szalenie się zawstydziłam, oczy wszystkich zwróciły się w moim kierunku, a na twarzach kolegów i koleżanek malował się ironiczny uśmiech. Wiecie, liceum to jest ten wiek, kiedy taka uwaga (dziś powiedziałabym błahostka) potrafi głęboko zranić i zostać w głowie na zawsze... Tak było ze mną" – wyznała aktorka.

"Sam fakt, że pamiętam to uczucie do dziś... nawet teraz jak to piszę... widzę siebie sprzed lat, jak stoję w tym autobusie i jest mi tak bardzo przykro i nikt nie staje w mojej obronie, tylko wszyscy mają dobrą 'bekę' z genialnego żartu klasowego śmieszka".