Internauci nazywają go "zdrajcą". Nabrali się na zmyślony cytat

TVN24 poprosił Makłowicza o komentarz. - To jest fałszywka oczywiście. Kompletna bzdura. Nigdy nic takiego nie powiedziałem - mówi. Dodaje, że wypowiedź nie jest w jego stylu i ktoś zmyślił każde słowo. - Gdybym wiedział, kto to zrobił, to bym go chętnie podał do sądu - podkreśla dziennikarz.