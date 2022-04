Zmysłowa i dumna Rihanna w "Vouge". "Redefiniuje spojrzenie na ciążę"

Rihanna redefiniuje ciążową modę, nie ma wątpliwości "Vouge". Nie bez powodu stała się bohaterką majowego wydania i trafiła na okładkę prestiżowego magazynu. Ale to i tak tylko powierzchowne spojrzenie na sprawę. Bo Rihanna poczyna sobie zdecydowanie śmielej, niż wiele innych gwiazd spodziewających się dziecka. Chociażby przez to, jak się prezentuje na czerwonych dywanach i branżowych imprezach i to, jak się o swoim stanie wypowiada. – Myślałam, że odkryję nieznaną stronę swojej natury. Oczekiwałam magicznej zmiany, a pozostałam sobą – mówi Rihanna.