Znana jest przyczyna śmierci siostry George'a Michaela

Początkowo podejrzewano, że 55-latka odebrała sobie życie. Śledczy starali się wykluczyć ten scenariusz. Siedem miesięcy po jej śmierci brytyjskie media dotarły do wyników sekcji zwłok, do której doszło w marcu.

Jak ustalił "The Mirror", nie ma mowy o samobójstwie . Z raportu wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu była kwasica ketonowa, która nastąpiła w czasie śpiączki cukrzycowej. Pojawił się spory niedobór insuliny w organizmie przy jednoczesnym znacznym wzroście stężenia glukozy we krwi.

Mapanyiotou chorowała na cukrzycę, ale wykryto też inne choroby. "Inne istotne schorzenia przyczyniające się do jej śmierci to nadciśnieniowa choroba serca, otyłość i odoskrzelowe zapalenie płuc" - podaje "The Mirror".