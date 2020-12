Znów zostanie ojcem. Potwierdził imię kolejnego dziecka

Michał Wiśniewski o proteście artystów. Ma żal do kolegów z branży

Do postu Wiśniewski dołączył obrazek, który potwierdza to, co wiemy od dawna. Jego nienarodzony jeszcze syn otrzyma imię Falco. Co ciekawe, już wiele lat temu muzyk chciał nazwać w ten sposób jedną ze swoich latorośli. Wtedy jego żoną była jeszcze Anna Świątczak. Niestety ówczesna małżonka straciła ciążę. Jednak Wiśniewski nie zapomniał o tym imieniu.