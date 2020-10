Znowu zaskoczyli wszystkich. Pokazali piękne zdjęcia

Zaskoczyli wszystkich! Mimo że wiele osób przypuszczało, że Martyna i Przemek prędzej czy później staną na ślubnym kobiercu , niewielu spodziewało się, że wydarzy się to tak szybko. O swoich zaręczynach poinformowali fanów przypadkiem. Podczas akcji charytatywnej dla seniorów, w której oboje wzięli udział, Martyna nazwała Przemka swoim narzeczonym.

Para jest ze sobą od dwóch lat i to, że w końcu sformalizują swój związek, było do przewidzenia. Podróżnicy jednak nie mówili publicznie, co planują. W końcu 16 października na profilu w mediach społecznościowych Przemka Kossakowskiego pojawiło się zdjęcie, które zasugerowało, że para jest już po ślubie. "Dzisiaj wiele się zmieniło, choć dla nas nie zmieniło się nic. Jesteśmy małżeństwem. Życzcie nam dobrze" - czytamy w opisie.