Zobacz, jak mieszka Marcin Prokop. Przestrzeni mu nie brakuje

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia sprawiły, że więcej czasu spędzamy teraz w domu. Dla większości Polaków są one teraz miejscem pracy, nauki, odpoczynku i spędzania wolnego czasu. Z tego powodu także gwiazdy, zwłaszcza te aktywne w mediach społecznościowych, coraz częściej wpuszczają fanów do swoich czterech ścian. Co prawda nie każdy, tak jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zapraszają od razu na domówki, ale przy okazji codziennych postów na Instagramie odsłaniają coraz więcej swojej prywatności. Doskonałym tego przykładem jest Marcin Prokop, który w ostatnim czasie pozwolił internautom zajrzeć do wielu pomieszczeń swojego domu na warszawskiej Pradze.