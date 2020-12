Zobaczymy jej ciążowy brzuch w telewizji. Podjęła decyzję

W sierpniowym poście gwiazda opowiedziała o "ciemnej stronie" macierzyństwa . "Kocham moje dziecko nad życie, ostatnie dwa lata to najpiękniejsze lata mojego życia, ale też najtrudniejsze, najbardziej obciążające mój organizm i najbardziej niewyspane..." - przyznała.

Ania Starmach w drugiej ciąży. Gwiazda zrezygnuje z "MasterChefa"?

Czy to oznacza, że Ania Starmach zrezygnuje z "MasterChefa Junior"? Jak podaje "Flesz", kucharka nie ma takiego zamiaru. Dwutygodnik podaje, że "wszystkie nagrania będą powstawać w jej rodzinnym Krakowie". To oznacza, że "jurorka nie będzie musiała podróżować do innych miast". "Na wiosnę w kulinarnym show TVN zapewne zobaczymy już u Anny ciążowy brzuszek" - czytamy w magazynie.