Zofia Domalik została aresztowana podczas Strajku Kobiet? Niepokojący wpis mamy

Strajk kobiet. Manifestanci przedarli się na teren Trybunału Konstytucyjnego

"SŁUCHAJCIE, ten post wywołał lawinę niepokoju. Zupełnie niepotrzebnie. Ani przez chwile nie czułam się zagrożona. Były jakieś drobne ruchy policji na początku, które szybko zostały zatrzymane i policja po prostu stała. Oni stali i my staliśmy. Przez te parę godzin. Jest to oczywiście kompletnie bezprawne, ale nie było niebezpiecznie i nie czuje się bohaterem. Tak samo, jak moi koledzy. Po prostu wykonaliśmy coś, co było zgodne z naszym sumieniem. Wiec proszę Was, nie martwcie się i protestujmy dalej" - napisała Zofia Domalik w komentarzu pod postem mamy na Facebooku.