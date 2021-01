Zofia Zborowska bez makijażu. Zadrwiła z instagramerek

Zofia Zborowska należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Córka słynnego aktora zaskarbiła sobie sympatię fanów dzięki swojej odwadze i szczerości. Gwiazda nie wstydzi się pokazywać zdjęć bez makijażu i nie boi się mówić, co myśli. Tym razem zwróciła się do fanek z ważnym apelem.

Zofia Zborowska do fanek: "Jesteście piękne"

"Akceptacja siebie w dzisiejszych czasach to rzecz cholernie trudna, sama czasami mam z tym problem. Ale uwierzcie mi, ze używanie tych filtrów w niczym nie pomaga. Oszukujecie siebie i innych, po co? Chcecie wszystkie spotkać się w kolejce do chirurga i wyglądać jak jeden wielki atak klonów? Prawdziwe piękno tkwi w środku, w byciu dobrym i fajnym człowiekiem, w szczerym uśmiechu, a nie w smukłym nosku, napompowanych ustach i idealnie wygładzonej cerze!" - dodała aktorka. "Jesteście PIĘKNE! Uwierzcie w to tylko! Buziaki i miłego dnia".