Zofia Zborowska nie zaszczepi się w ciąży. Aktorka przyznała, że się boi

W innym miejscu Zofia stanowczo odniosła się do pytania o to, czy będzie pokazywać swoje dziecko na Instagramie. W dość długiej odpowiedzi wyjaśniła, że nie zamierza. Podkreśliła, że nie chce wychowywać dziecka na oczach milionów ludzi. "Nie chcę, aby od urodzenia wszyscy znali jego (dziecka) twarz. Chcę, aby mogło samo zadecydować o tym, czy będzie chciało być osobą publiczną, czy nie. Poza tym media społecznościowe to bardzo nowy wymysł, na tyle nowy, że tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie miało wpływ na psychikę dziecka robienie mu od dnia narodzin Truman Show" – wytłumaczyła.