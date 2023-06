Zofia Zborowska pokazała zdjęcie męża. Nie jest zadowolony i grozi jej prawnikiem

Zofia Zborowska to córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej, która postanowiła iść w ślady znanych rodziców. Do wybranego zawodu przygotowywała się dość skrupulatnie. W 2010 r. ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Studiowała też w Instytucie Lee Strasberga w Los Angeles (ukończyli go m.in. Sissy Spacek, Uma Thurman, Al Pacino).