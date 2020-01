Zofia Zborowska w sentymentalnym wpisie. Jest co wspominać

Choć na ogół skupiona na mężu, karierze i aktywności w Internecie, Zofia Zborowska mocno pielęgnuje również relacje rodzinne. W sentymentalnym wpisie na Instagramie złożyła życzenia swojemu tacie.

Z okazji 69 urodzin Wiktora Zborowskiego, jego córka udostępniła na Instagramie sentymentalny wpis. Zofia pokazała fanom zdjęcia sprzed lat. Trzeba przyznać, że Zborowscy od zawsze tworzyli piękną rodzinę. "Tatuś, kocham Cię na maksa! Jesteś the best! To zaszczyt być Twoją córką i uczyć się od Ciebie! Zdrówka i mniej stresu. Love" - napisała w opisie do zdjęć.